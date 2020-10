“Siempre les voy a creer”: Cami desvinculó a trabajador de su staff que fue acusado de acoso

La cantante Camila Gallardo, conocida como “Cami“, dio a conocer este domingo que desvinculó a un trabajador de su staff que fue acusado de acoso.

A través de sus redes sociales, la artista nacional publicó un comunicado anunciando el fin de su relación laboral su sonidista y stage manager, tras una”funa” en su contra que se hizo pública.

“Chris Burgos está completamente desvinculado del equipo. La decisión se había tomado hace un tiempo, solo que no se había hecho de público conocimiento”, declaró la intérprete de Aquí estoy.

“Repudio cualquier tipo de violencia generada por alguien de mi equipo, y cada vez que me he enterado de alguna situación he actuado y reaccionado al respecto”, afirmó.

“Tuve varías conversaciones por teléfono en su minuto con la chica involucrada para prestarle mi mayor apoyo. Jamás encubriría un acto de acoso. Recordemos el real responsable de esta situación. La manera correcta no es ir contra nosotras mismas”, expresó.

“Confío profundamente en mis compañeras y sus relatos. Viniendo de una industria tan machista es muy difícil estar siempre batallando con este tipo de acciones (…) Las quiero y siempre les voy a creer“, concluyó.

Revisa aquí sus declaraciones completas: