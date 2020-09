Perdió 10 kilos: exparticipante de “Amor a prueba” sorprendió con radical cambio

View this post on Instagram

La dualidad de mi vida: Pasar de entrenar 3 horas al día encerrado en un gym a trabajar en maderas empolvado y con barro; y disfrutar ambos estados por igual. De andar en un auto comodo a bicicleta o skate. de lo mas simple a lo mas lujoso, y viceversa. Pasar de ducha hirviendo a ducha fria. Saber cada caloria que comes y tambien comer hasta reventar. Apoyar ciertas posturas de un partido politico y ciertas de otro. . Admirar un perro pitbull y un chihuahua por igual. . Disfrutar por igual electronica, hip hop y reggaeton, ademas de cualquier cancion buena que escuche por ahi (shazam inmediato jaja) . No saber nada de farandula pero participar en un reality. . Admirar la dieta vegana y su creencia pero no poder dejar el sushi🤭. . No creer en la religión pero si en el mensaje de Buddha, Jesus y Osho. … Me encanta la meditacion y la espiritualidad, pero he dedicado casi mi vida entera a como me veo por fuera. …y? Nada es bueno ni malo, simplemente es. Romper mis propios esquemas es lo que me ha hecho crecer. . Intento dejar las etiquetas de lado; los juicios, los prejuicios y sobre todo, no me cierro a ningun punto de vista que no sea el mio en ese minuto. Yo mismo he cambiado muchisimo en todos estos años! . Buen lunes para todos🙌 Solo sé que actuando y no quejandose es como se logran las cosas! da lo mismo hacia donde caminas, incluso hacia atrás es valido y significa avanzar! … Que opinas! comparte tu opinion y experiencia, te leo😉