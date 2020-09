Ignacia Michelson respondió por pelea en Vitacura en la que se vio involucrada

La exchica reality, Ignacia Michelson, fue captada en una pelea en Vitacura y recibió múltiples críticas por no usar mascarilla, y este domingo respondió por el hecho.

Cabe destacar que el sábado se viralizaron unos registros de la modelo interviniendo en una pelea, donde una joven terminó siendo agredida por un sujeto, el que luego fue golpeado por otras personas.

Al respecto, la exparticipante de Resistiré y Acapulco Shore comenzó expresando en sus historias de Instagram: “Respecto del altercado que pasó, que sí estaba yo“.

“Bueno, muchos se preguntan por qué mucha gente estaba sin mascarilla: señores, la gente estaba comiendo y uno come sin mascarilla, y ve el altercado, y como yo salimos varios apurados a parar el pedo“.

“Uno no dice: ‘Oh, le están pegando a alguien. Haber, espérate, me pongo la mascarilla, los guantes y voy’. No, uno piensa altiro y reacciona. Es algo normal del ser humano”, afirmó.

“Para los que tanto alegan que ‘andan sin mascarilla’: se estaban agarrando a mochas, le pegaron a una mina, le quedó toda la boca reventada, y se preocupan por la mascarilla, si fue un instinto”, destacó.

“Obvio que es un error no tener la mascarilla, pero ponte en los zapatos del otro antes de hablar”, finalizó.

Revisa aquí sus declaraciones completas: