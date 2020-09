Pamela Díaz reveló el nombre de otra famosa con la Manuel Neira le habría sido infiel

La animadora Pamela Díaz reveló el nombre de otra famosa con la que su exesposo, Manuel Neira, le habría sido infiel.

Cabe recordar que hace unas semanas contó que el exfutbolista le entregó una lista con las mujeres famosas con las que la había engañado, y que una de ellas era Adriana Barrientos.

Esta vez en un nuevo capítulo del programa online Socias, le relató a Begoña Basauri que su primer trago de alcohol fue cuando le dijeron que Neira le había sido infiel con Denisse Campos.

“A los 26 recién empecé a tomar trago… mi primer trago que lo probé y no me gustó, porque me curé. Fue cuando estaba en la discoteca y ahí ‘Manolito’ me había cagado”, dijo.

“Fui con mi amiga Violeta, esa que es señora de Nicolás Córdova, y fui vestida terrible de mina y cuando llegó allá me dice que me había cagado con la Denisse Campos parece“, expresó sin filtro.

Además, reveló que Neira ni siquiera le dio explicaciones y comenzó a ignorarla. “Me sentía a morir, si aparte que me había cagado y más encima no me escribía el desgraciado“, concluyó.

Revisa el momento aquí: