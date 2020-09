“Ahora recién me estoy preocupando de mí”: Ruth Gamarra contó que se fue a vivir sola por primera vez

El pasado julio, y en el peak de la pandemia, Ruth Gamarra tomó una decisión inédita en su vida: irse a vivir sola. “Ya son dos meses de esta realidad. Es entretenido vivir esto ahora recién a los cuarenta y tantos“, contó a LUN.

La ex integrante de Mekano, que hace dos años se convirtió en abuela, reveló que siempre había vivido junto a su numerosa familia, sin embargo, a raíz de la crisis sanitaria y económica, las cosas tuvieron que cambiar.

“Hasta antes de la pandemia estábamos viviendo con Kiara (su hija), mi yerno, mi nieto en un departamento exageradamente grande. Estábamos bien, pero se estaba volviendo muy caro el arriendo. Entonces decidimos irnos a diferentes departamentos. Ella con su hijo y su pareja, y yo sola. Igual vivimos a 10 cuadras de distancia”, dijo al matutino.

A pesar de que esta decisión implicó un cambio rotundo en su vida, aseguró que está contenta. “Estoy pendiente de mí misma, de seguir conociéndome y lo estoy disfrutando. Ahora no hace falta nada en mi vida, si aparece alguien, una pareja que me haga sentir bien, perfecto. Pero ahora mismo yo me siento completa, plena”, confesó.

Y concluyó que “cuando una es mamá y abuela siempre está preocupada de la familia. Creo que ahora recién me estoy preocupando de mí misma“.