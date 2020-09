Pamela Díaz contó que Manuel Neira le entregó una lista con las mujeres que le fue infiel

La animadora Pamela Díaz contó que su exesposo, Manuel Neira, le entregó una lista con las mujeres que él le fue infiel.

En en el capítulo final del programa de Instagram Socias, “La Fiera” comenzó diciendo: “Duré 11 años con él… igual me cagó el hue…”.

“Yo cuando me separé, hacía muchos desfiles, y yo soy súper generosa“, afirmó, explicando que era de ayudar a las otras modelos, hasta les regalaba sus pestañas postizas.

“Un día le digo Manolo (ya después de terminar, llevábamos como un año separados): “¿Sabes qué? Cada vez que yo voy a un evento me dicen que te agarraste a esta y a esta otra y yo como hueo… poniéndole pestaña a todas las lindas y hablándoles, entonces yo no estoy para esta cuestión, para quedar como idiota“, relató Díaz.

“Y le dije: “Dame una lista de todas las minas que te agarraste y con quienes me has cagado, si son famosas, para no estar (compartiendo) con las mismas minas”, agregó.

¿Lo sorprendente? El exfutbolista efectivamente lo hizo. “Puedes creer que el hue… llegó con la lista. Son seis minas conocidas“, reveló.

Alison Mandel, Chiqui Aguayo, Belén Mora, Begoña Basauri y Catalina Guerra, presentes en la transmisión, trataron de adivinar quiénes eran diciendo nombres, a lo que Díaz respondía que no, pero “Belenaza” nombró a la modelo Adriana Barrientos, y Pamela Díaz empezó a simular llorar, dando a entender que la “Leona” era una de la lista.

“Y yo la llamé por teléfono y te ayudó“, dijo Basauri entre sorprendida y arrepentida, ya que días antes efectivamente la llamó en plena transmisión del programa Socias.

