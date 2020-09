Fantasía sexual: el alucinante reencuentro virtual entre Brad Pitt y Jennifer Aniston que hizo explotar la web

Solo el saludo entre ambos bastó para revolucionar a los fanáticos del exmatrimonio de Brad Pitt y Jennifer Aniston. Pero lo que siguió después los volvió locos.

– Hola, Aniston

– Hola, Pitt

– ¿Cómo te va?

– Bien, cielo, ¿cómo te va a ti?

– Estoy bien.

Este fue el primer intercambio de palabras entre el viral reencuentro de la expareja, que leyeron una escena subida de tono del guión comedia adolescente Fast Times in Ridgmont High, en un evento virtual organizado por el actor Dane Cook para recaudar dinero para las organizaciones Core y Reform.

Dentro de las estrellas asistentes en el encuentro online estuvieron varios famosos como Julia Roberts, Morgan Freeman, Matthew McConaughey, Shia LaBeouf, entre otros.

“Hola Brad. ¿Sabes lo guapo que siempre pensé que eras? Creo que eres muy sexy. ¿Vendrías conmigo?“, dice Aniston en la lectura del libreto, que trata de una escena sexual donde ese masturbaba fantaseando con ella, hasta que lo descubre en pleno momento.

Revisa aquí los momentos:

