Paris Hilton reveló su verdadera voz y contó que siempre ha fingido ser una rubia tonta

En una reciente entrevista con el programa australiano Sunrise, Paris Hilton reveló cuál es su verdadera voz.

Según confesó la heredera del imperio Hilton, ella siempre se ha “refugiado” tras su personaje, el cual la hace ver como la “típica rubia tonta”.

“Siempre he fingido ser una rubia tonta”, dijo al espacio, mientras explicaba el por qué de su comportamiento.

La empresaria, que está promocionando su nuevo documental de YouTube, comentó que hasta hoy era solo un “personaje”.

“El mundo nunca me ha conocido realmente”, sostuvo.

“En realidad, simplemente brillante. No soy una rubia tonta, soy muy buena fingiendo que lo soy“, agregó.

“No quiero que me recuerden por eso, quiero que me recuerden por la empresaria que soy”, sentenció.