Duermen con sus 3 hijos en la misma cama: Faloon Larraguibel reveló cómo logra tener intimidad con Jean Paul Pineda

La exchica Yingo Faloon Larraguibel se refirió a su vida de pareja con el futbolista Jean Paul Pineda.

Según contó la modelo en el programa online de Martín Cárcamo y Diana Bolocco, Pijama party, duermen en la misma cama con sus tres hijos de 4, 3 y 2 años.

“Dormimos pésimo, cruzados, con los pies de los niños. Pero yo siempre he dicho que quiero aprovechar a los niños hasta que ellos me digan: ‘Mamá, no quiero dormir más contigo'”, confesó Faloon sobre su forma de crianza.

Pero esto claramente complica su intimidad como pareja, ya que, además, ahora ve a Pineda solo los fines de semana, porque él tiene entrenamiento fuera de Santiago en su club, San Luis de Quillota.

Debido a esto, contó cómo se las ingenia para tener vida en pareja. “Encontrar el momento, quizás cuando los niños estén durmiendo, igual mis hijos se duermen temprano, tipo nueve. Pero ya cuando se duermen ellos uno como que cierra los ojos para que ellos piensen que estoy durmiendo, y en ese minuto de cerrar los ojos, chao, te quedas zeta. Y nos pasa”, reveló.

El deportista le dice: “‘Faloon, vamos a hablar y vemos una película’, y es como ‘no amor, de verdad que estoy cansada. Estoy agotada‘”, señaló.

“Puede ser en cualquier lugar. En el segundo piso. Si es que no tienen segundo piso, en el living, y bueno, esos son como mis lugares”, confesó.

