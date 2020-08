Connie Achurra sobre los trastornos alimenticios que experimentó en su juventud: “Nunca era lo suficientemente flaca ni lo suficientemente linda”

La multifacética artista y cocinera Connie Achurra conversó con revista Velvet sobre sus problemas de autoestima, la bulimia y anorexia que padeció, y su actual momento, donde busca representar y fomentar la vida saludable, a través de una reinvención permanente.

La autora de “Cocina sana y feliz” contó que durante la cuarentena debió instruirse en el uso de plataformas digitales. “Aprendí a editar videos, bajé todas las aplicaciones y los programas, y cada vez que una marca me llama, puedo ofrecer clases online. Mi intención fue ser una ayuda para hacer la cuarentena un poco más amable”, indicó.

También se refirió a los problemas de autoestima sufrió que desde la pubertad, cuando empezó a sentirse constantemente “insuficiente”. Esto desencadenó en bulimia y anorexia, las que durante años aprendió a esconder.

Leer también Espectáculos Connie Achurra sobre la dieta de Roxana Muñoz: “Qué heavy el nivel de irresponsabilidad” Gastronomía y patrimonio Lentejas atomatadas, croquetas de jurel y hamburguesas de legumbres: las recetas sanas y felices de Connie Achurra para la cuarentena Tiempo Libre Connie Achurra: “Hay una caricatura, como que la gente vegana se alimentara con tomate y lechuga”

“Tuve una bulimia muy severa desde los 13 años, y lo disimulé hasta que me pillaron. Mi hermano sospechaba, y un día me abrió la puerta del baño y me vio”, reveló.

Respecto a su apariencia física, Achurra confesó siempre haberse sentido incómoda con su cuerpo. “Nunca era lo suficientemente flaca, ni lo suficientemente linda, ni lo suficientemente nada”, manifestó.

Luego de años de tratamiento, el cambio sucedió cuando tuvo a sus hijas. “Hacerme cargo de alimentarlas bien empezó a sanar definitivamente mi propia relación con la comida. Y ahí, por fin, a los cuarenta y tantos años, cerré el tema“, señaló en una extensa entrevista que lidera la edición de agosto de la publicación.