Anuel AA estrenó dos tatuajes en su cara y sus seguidores lo llenaron de críticas

El cantante puertorriqueño Anuel AA se hizo dos tatuajes en la cara, y sus seguidores lo llenaron de críticas.

Escribió arriba de su ceja, a un costado de su frente, Fear God (teme a Dios), y cerca de su pómulo se hizo una pequeña cruz.

Los tatuajes fueron bien recibidos por algunos, pero muchos de sus seguidores le dijeron que no se tatuara la cara, que se veía mejor sin ellos.

“La cagaste”; “se veía mejor sin tatuajes en la cara”; “Soy un fan leal, pero esa no es la actitud, no me gusta eso, no te dañes la cara”; “se quiere parecer a 6ix9ine”; “la cara no, eres hermoso, por qué te haces eso”, fueron algunos de los comentarios.

Por su parte, Karol G también estrenó un nuevo tatuaje, pero en su brazo. La “Bebecita” optó por una mariposa, la que sí fue bien recibida por sus seguidores.

Además, la cantante colombiana conmemoró en Instagram su segundo aniversario junto a Anuel AA.

“Hace 2 años, nos encontramos por primera vez para hacer un video musical. Quién diría que vendrían 2 años de aprender, de crecer, de vivir, de disfrutar juntos… En casa nos aconsejamos, en la calle nos apoyamos. 2 años y contando… mi persona favorita”, escribió junto a una foto de ambos en una pieza con flores y globos.