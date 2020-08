“Subí 14 kilos”: Gala Caldirola mostró su antes y después del embarazo

View this post on Instagram

EL EMBARAZO 🤰 Sin duda la posibilidad de traer vida al mundo es fascinante! Pero es una realidad que muchas mujeres nos sentimos inseguras durante este proceso por los cambios que sufre nuestro cuerpo y eso no nos permite disfrutar al 100% de la experiencia. Hoy vengo a traeros un poquito de calma y algunos consejos. •Mantente activa durante tu embarazo, sal a caminar, trote suave, yoga, pilates ( A menos que tu embarazo sea de alto riesgo o tu doctor te recomiende reposo) Estar en forma te hará llegar con más fuerza al momento del parto y a la vez te ayudará a controlar el peso. Es natural subir una media de entre 11 y 16 kg (yo subí 14kg) pero no te alarmes, después de dar a luz tu cuerpo volverá progresivamente a su peso normal. •No caigas en la tentación de los “falsos antojos” Recuerda la importancia de una buena alimentación por tu salud y por la de tu bebe al que le transmites todo lo que ingieres. •No abuses de azúcares ni grasas saturadas. Esto te mantendrá bien nutrida y controlarás la subida de peso. •EL CUERPO TIENE MEMORIA, si antes , durante y después del embarazo te cuidas haciendo ejercicio y comiendo de forma saludable será más fácil de lo que te imaginas recuperar tu figura e incluso mejorarla! ➡️Desliza para ver mi cambio post parto siguiendo estos consejos💫 #bygala #helatylife #healtyfood