Courtney Love explicó por qué su nombre aparecía en la agenda de Jeffrey Epstein

Hace algún tiempo, los fanáticos y fanáticas de Courtney Love se sorprendieron al saber que su nombre aparecía en la lista de contactos de Jeffrey Epstein.

Al igual que a ellos, esto molestó enormemente a la cantante, por lo que explicó su relación con el empresario a través de redes sociales.

Mediante un post en Instagram, Courtnet partió diciendo que “da miedo que esté en esto”. “No lo conocía, nunca lo vi y no sabía quién era”, agregó.

“Aparentemente estaba recogiendo números de teléfono de celebridades. Espero que se queme en el infierno de Avicii“, concluyó.

Recordemos que Epstein murió en prisión en Nueva York en 2019, luego de ser arrestado por abuso sexual y tráfico de menores.

Hey . About my name in Epstein’s address book , it’s creepy as fuck that I’m in that thing I agree. I didn’t know him , never met him , didn’t know who he was. Apparently he collected celebrity phone numbers. The end . Hope he burns in Avīci hell. https://t.co/ntgu2BpNy1

— Courtney Love Cobain (@Courtney) July 27, 2020