“No es por algo estético”: Roxana Muñoz se refirió a su ayuno terapéutico y respondió a críticas

La exchica reality Roxana Muñoz compartió un video refiriéndose a las críticas por su ayuno terapéutico de 21 días, del cual este lunes cumple 15 días.

Cabe recordar que la exmodelo ha recibido muchas críticas por este proceso, ya que le dicen que no es sano y que puede ser muy peligroso, incluso llevándola a la muerte.

“Quiero compartir este video y espero puedan escucharlo. No solamente fijarse en mi rostro, porque obviamente no se ve bien, es parte de este proceso. Entienda”, señaló junto a la publicación en Instagram la noche del viernes pasado.

“Me encuentro bien, sé que hay gente preocupada, ya llevo doce días, estoy descansando más que antes porque ya quedan nueve días y son los más complicados… no complicados, pero entras como en una etapa más profunda en todo sentido, de limpieza del organismo hasta las emociones, todo dentro de ti se está limpiando de años atrás, por lo que necesito estar más tiempo conmigo y desconectada de todo”, sostuvo.

“Tomo agua todo el día, no como nada sólido ni líquido. No es por algo estético, por el peso, no tiene nada que ver, porque gracias a Dios siempre me he mantenido bien”, afirmó.

“Quiero aclarar que no es un ayuno espiritual, es terapéutico, además de limpiar el organismo, te depura el espíritu y te acerca más a Dios, te ayuda a sentir tu cuerpo, es un tema de salud“, expresó.

“Con respecto a mi cara, porque hablan mucho de mi cara, ni siquiera se toman el tiempo de escuchar ni leer, simplemente ven la cara y te critican. Entiendo que esas personas no están bien y las perdono desde ya”, indicó.

“Las que solamente se fijan en la cara, me critican y me tratan mal. No me importa, sé lo que hago y sé que cuando termine este proceso, todas esas personas van a cambiar de opinión“, cerró.

Revisa aquí sus declaraciones completas: