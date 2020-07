“No es mala, es pésima”: Luis Gnecco realizó dura crítica a la televisión chilena

El actor Luis Gnecco, parte de la serie La Jauría de Amazon Prime, realizó una dura crítica a la televisión chilena.

En conversación con Revista Wikén, comenzó refiriéndose a su próxima teleserie La torre de Mabel de Canal 13, cuyas grabaciones están suspendidas por la pandemia.

“Todo está súper interrumpido, intentamos seguir, no se pudo. Hubo todo un tema de protocolos, una discusión con el canal respecto de si parar o no parar (…) el canal quería que nosotros siguiéramos grabando”, expresó al respecto.

De igual forma, dijo sobre el regreso de Soltera otra vez, donde interpreta al “Sergio ‘Pelao’ Monroy”, que le tiene “cariño”.

La televisión chilena

Asimismo, Gnecco contó que durante la cuarentena vio la repetición de Pacto de sangre y sostuvo: “Parecía un juego de niños al lado de La Jauría, y eso que es una de las mejores teleseries que se han hecho acá”.

“Los actores hemos sido condenados a actuar como niños, y vivir una ficción del terror, porque, seamos honestos, hacemos televisión porque necesitamos vivir, y es lo que el sistema nos ofrece, es lo que hay, porque estamos en Chile, esa es la ficción que se hace en Chile”, afirmó.

“Mientras más veo televisión chilena, más me convenzo de que es una gran mierda. No es mala, es pésima, y no es culpa de la gente que hace ficción, es culpa de un sistema de producción, un sistema ejecutivo”, criticó.

“La ignorancia de los ejecutivos de televisión en Chile es dramática. Estamos haciendo una televisión de museo, de hace 40 años, y habiendo gente muy valiosa, muy talentosa, que hace las cosas con mucho cariño”, agregó.

“Yo había dicho que no iba a volver, pero honestamente tuve que recular, porque no he tomado la decisión de radicarme afuera. Mientras siga en Chile, tengo que trabajar en televisión“, finalizó Gnecco.