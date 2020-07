Catalina Pulido, Claudia Schmidt y Patricia Maldonado vuelven a llamar la atención con dichos transfóbicos contra Daniela Vega

El webshow de Catalina Pulido, Claudia Schmidt y Patricia Maldonado, sigue generando polémica a partir de sus conversaciones, calificadas duramente a través de redes sociales.

Durante este fin de semana, particularmente el nombre de la actriz fue parte de los temas más comentados de Twitter, luego de que protagonizara, nuevamente, dichos contra la comunidad LGBT, lo que ya le valió que el vocero del Movilh, Oscar Rementería, anunciara que iniciaría acciones legales.

Esta vez el objetivo del grupo fue, otra vez, la protagonista de la película ganadora del Oscar “Una mujer fantástica”, Daniela Vega, en una conversación donde Pulido habló de “heterofobia” y Maldonado hizo referencias a la biología de la artista.

acabo de ver esta mierda y realmente no puedo explicar cuanta RABIA tengo. 2020 y aún se le de espacio a gente weona como esta para que hable libremente de la transfobia, “heterofobia” e “inequidad de condiciones” a los hetero cuando a nosotres nos matan solo por existir. ctm. pic.twitter.com/GCGznlTsst

Esto motivó una serie de comentarios, volviendo también a Daniela Vega parte de lo más comentado, por la indignación que causaron las palabras en su contra.

Acabo de ver el video donde hablan de la "heterofobia" y de Daniela Vega. Querida @danivega , espero de corazón que mirar por esta ventana un Chile de 1983, no te afecte. Ya se quisiera cualquiera un octavo de tu humanidad y talento. Un abrazo.

Mira no voy a darle pantalla al tinky winky pinochetista, Daniela Vega es mujer, y una actriz reconocida mundialmente, la otra sra busca pantalla y polémica, no se la pienso dar. No esta en debate que Daniela Vega es mujer

