Coté Quintanilla sobre Caso Antonia Barra: “Nada te hace culpable”

María José Quintanilla utilizó sus redes sociales para referirse a la formalización de Martín Pradenas, el único imputado por la violación a Antonia Barra.

A través de Instagram, la cantante nacional se mostró indignada ante la decisión de la justicia chilena de rechazar la prisión preventiva para Pradenas.

“Alguna vez escuchaste o dijiste, ‘a pero mira cómo anda vestida’. ‘Tiene que haber estado curada’. ‘Esa mina se hace la we…’, ‘le encanta’. ‘Bueno para que anda tan tarde en la calle’. Y podría repetirte muchas cosas más”, comenzó diciendo.

Luego, agregó que “nada te hace culpable, ni justifica un acto de violación, no, es no y no existe nada que pueda justificarlo, aprendamos, por favor”.

La comunicadora obtuvo el respaldo de sus seguidoras y seguidores, quienes le agradecieron el que utilice su plataforma para enviar este tipo de mensajes.