Ignacia Antonia aseguró que es un “referente positivo” para sus seguidores de TikTok

La tiktoker Ignacia Antonia conversó con Jordi Castell en El Aperitivo, programa online transmitido por el Instagram Live de Revista Velvet, habló sobre los costos que ha tenido que asumir por la fama, asegurando que ha dejado muchas cosas de lado por culpa de su popularidad.

En la entrevista, la joven se refirió al éxito que ha alcanzado en la plataforma del momento, asegurando que es un “referente positivo” para sus seguidores. “Siento que por algo estoy aquí, algo debo estar haciendo bien, al ser yo misma he sido un referente positivo creo yo, me hace saber que tengo una responsabilidad, cumplo esa responsabilidad siendo yo misma, eso es lo bueno”, reveló.

Además, comentó que el hacerse conocido le ha traído varias dificultades y mucho “hate” en redes sociales. “Hubo muchas ocasiones que tenía que ir a una firma de libro y dejé de salir con mis amigos, dejé de lado la vida normal un poco, siento que eso es difícil. En un momento pensé que no iba a tener graduación, hubiera sido horrible, hubo muchas otras veces que no pude salir con mis amigos, por viajar no pude estar en el cumpleaños de mi tía y así millones de cosas que lamento no haber hecho, pero cada paso que he dado ha sido para mejor, pero me da pena lo que he tenido que dejar“.

“Muchas veces me cuestiono qué pasaría si no hubiera empezado hacer esto. Un día fuimos a Fantasilandia y, literalmente, caminaba un paso y alguien me pedía una foto, y mis amigos me decían que me pusiera una capucha para pasar piola, no entendían qué estaba pasando y te prometo que ni siquiera con una capucha y unos lentes la gente dejó de reconocerme, pasé de ser una persona ordinaria a una persona que puedes reconocer en cualquier parte y eso es heavy”, sostuvo.

El precio de la “fama” ha provocado que sus fanáticos y fanáticas lleguen hasta su casa para poder conocerla. “Esto fue hace mucho tiempo, recién estaba empezando, no le veía la maldad a nada, yo estaba haciendo un TikTok, apunté hacia la ventana y se veía la casa de al frente, era un segundo que se veía, yo subí el video, pasó una semana y llegan a la casa a tocar mi puerta. Llegaban niñas a las 3 de la mañana a mi casa. Una vez llegó una niña con todo su curso como de paseo. Nunca más voy a mostrar algo, no es sólo mi privacidad, también es la de mi familia“, dijo al respecto.