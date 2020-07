Diez temas para recordar a Ennio Morricone, fallecido a los 91 años

Ennio Morricone compuso más de 400 bandas sonoras en su carrera. Generalmente asociado al western, también creó música para géneros tan diferentes como el terror y el de gángster.

Con motivo de su fallecimiento, a los 91 años, en ADN.cl seleccionamos diez temas su trayectoria histórica, que le valió premios Oscar, Grammy, Globos de Oro, Bafta, César, entre otros reconocimientos.

-L’ultima diligenza di Red Rock – The Hateful Eight

-A Fistful of Dollars

–As a judgement – Once upon a time in the West

–L’Arena – Il Mercenario

–Il Grande Silenzio

– Once Upon A Time In America

-The Untouchables

-Violenza Inatessa – L’uccello dalle piume di cristallo

-Il Clan dei Siciliani

-Beastiality – The Thing