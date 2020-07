María Elena Swett le hizo una emotiva e íntima celebración de cumpleaños a su hijo en plena cuarentena

El recién pasado fin de semana, la actriz María Elena Swett utilizó sus redes sociales para celebrar el cumpleaños número ocho de su hijo Santiago, fruto de su relación con el norteamericano John Bowe.

A través de Instagram, la intérprete nacional compartió varias fotografías de la celebración, la cual fue muy íntima y emotiva debido a la pandemia por Covid-19.

Junto a las postales, Mane escribió un sentido mensaje en la red social. “Era un día como hoy. Un 27 de Junio pero del 2012. Estábamos al otro lado del mundo en Minneápolis. Llevábamos 21 horas en trabajo de parto y por fin a la 1:24 pm para ser exactos llegó al mundo mi Hijo. Mi Santiago. Mi Gatito. A este mundo que hoy nos duele pero que debemos Sanar“, partió escribiendo.

Luego, agregó: “Mi hijo me dice hoy … ahora … hace unos minutos … ‘Cuando yo sea grande y tenga una Hija quiero que sea como Tú’ …. y Yo me remuevo recibiendo sus palabras porque no se imagina la fuerza que me da escucharlas para seguir haciendo mi parte para que nuestro mundo Sane. A cada uno le toca una parte de Sanar y no podemos abandonarla. Estoy Confiando.Les mando amor”.