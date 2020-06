Nicki Minaj es criticada por asociarse con Tekashi 6ix9ine y aparecer en topless en el nuevo video del rapero

La semana pasada, Tekashi 6ix9ine, quien se encuentra bajo arresto domiciliario por diversos delitos, estrenó su nueva canción, “TROLLZ”, la cual cuenta con la colaboración de Nicki Minaj.

Tras compartir el video, que actualmente acumula casi 90 millones de reproducciones en YouTube, la intérprete de “Starships” se llenó de críticas en redes sociales, dado que muchos de sus fanáticos no podían creer que ella se asociara con alguien como Daniel Hernández.

Además, muchos hicieron énfasis en que, además de colaborar con él, apareció en topless en el videoclip oficial de la canción.

Al ver que era duramente criticada en redes sociales, Minaj se defendió y aseguró que “no estoy en el bloque con 6ix9ine. Yo y 6ix9ine no estamos en el bloque. Estamos en el negocio de la música. Ustedes raperos están en habitaciones todo el tiempo con personas con pasados esquemáticos, y no estoy juzgando a nadie porque yo no hago eso. No tengo nada más que respeto por tantas de estas personas, y nunca me arreglaría la cara para hablar loco de ellas”.

“Siento que los niggas de la calle tienen todo el derecho de sentir cómo quieren sentirse acerca de los soplones porque viven esa vida”, agregó.

