Billie Eilish y las críticas hacia su cuerpo: “Lo veo y lo muestro cuando quiero”

Billie Eilish recientemente dio una entrevista a la revista GQ, en la que habla sobre la inseguridad que siente sobre su cuerpo, confesando que muchas veces se siente “atrapada” por la persona que creó.

“A veces me veo a mí misma como una niña. A veces me veo como una niña llena de swag. Y a veces me siento atrapada por la persona que creé, porque no siempre me veo como una mujer“, partió diciendo.

La intérprete de “Bad Guy” aseguró que esta fue una de las razones por la que compartió “NOT MY RESPONSIBILITY“ hace algunos días. “En este video digo: ‘debajo de esta ropa hay un cuerpo que no ves. ¿No es una pena? Pero mi cuerpo es mi cuerpo y el tuyo es tuyo. Nuestros cuerpos son lo único que tenemos que es realmente nuestro. Lo veo y lo muestro cuando quiero“, aclaró.

“Aquí hay algo impactante: nunca me sentí querida. Mis viejos novios nunca me hicieron sentir querida. Ninguno de ellos. Y es algo importante en mi vida, sentir que nunca fui físicamente deseada por nadie. Así que me visto como me visto porque no me gusta pensar que estás juzgando mi cuerpo o su tamaño“, siguió.

Sin embargo, la decisión no es hermética, aseguró Billie. “No significa que un día no me despierte y decida usar una blusa, lo cual incluso hice. Pero, si lo hago, de repente mis senos están en tendencia en Twitter. Lo cual no es un problema, son hermosos”.