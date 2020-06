Krishna De Caso reveló por qué no se ha casado en conversación con Jordi Castell

Krishna De Caso conversó con Jordi Castell en su programa online, El Aperitivo, donde habló sobre su vida personal, su pareja y la televisión.

En la entrevista, la comunicadora contó que está pasando la cuarentena por Covid-19 en su casa, con su pareja e hijos. Sobre su relación con Martín Cortés, la animadora aclaró que “no estamos casados, estamos en pecado”, agregando que para ella “el matrimonio no tiene que ver ni con que refuerce el amor, ni compromiso”.

“Casarme solo sería compartir con la gente que quiero, celebrando el que estamos juntos, como una celebración de amor, nada más”, dijo, manifestando que “yo haría un acuerdo de unión civil, sencillo, con ropa informal, algo chiquitito, bien cercano, con mi gente, con quienes quiero, con mis hijos”.

“Yo me casaría por un tema de protección, si él tuviera un accidente y quedara en la UCI, yo no tendría ni pito ni flauta en ninguna decisión, porque no soy su pareja legal. Es una protección para él o para mi o para nuestros niños. El amor no va hacer ni más fuerte ni más duradero. Yo estoy en llamas, cada día estoy más enamorada”, añadió.

Krishna también contó que cuando conoció a su pareja, él no la tomó en cuenta porque creía que era “una más” de la televisión. “A mí me gustó él mucho antes de que lo conociera. Nos conocimos en una escalera, mi mamá me lo presentó y esa imagen me quedó. Me gustó, lo encontré lindo, pero yo estaba casada, viviendo en Inglaterra“, dijo.

“Después empecé a trabajar en Pasiones, él se separó y un día le dije que nos fuéramos a tomar un café y me dijo te aviso. Se demoró 8 meses. Y ese día fuimos a tomar un café, nos dimos unos besos y nunca más nos separamos. Después de un tiempo, él me confesó que veía que yo era igual que todas las minas de la tele, y que él no tenía nada que hacer con alguien de la tele. Después cachó que yo no era de la tele”, siguió.

A pesar de llevar mucho tiempo en televisión, no se siente como parte de ella. “Llevo más de 20 años en la tele, pero soy anti lo que uno tiene que ser supuestamente si trabaja en la tele. Mis focos, mis intereses están en otros lados, no pretendo aparentar nada, no creo en el status, no me interesa, no es tema, lo mío va por otro lado y me gusta ser así, y la gente me lo dice”.

“Encuentro que hay que hacer algunos cambios drásticos, radicales, no sé si de personas, pero sí de enfoque. El chileno está necesitando otros tipos de contenido, otro tipo de enfoque, creo tiene que haber diversidad en TV, no pueden todos los canales hacer lo mismo, falta gente jugada, creativa“, sostuvo sobre los contenidos que actualmente trata la tele.