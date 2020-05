Pamela Díaz ironiza tras llanto en Instagram: “Ahora tengo más horas para pensar, y no me gusta”

Pamela Díaz hizo un ejercicio que pocos famosos realizarían en sus redes sociales: mostrarse en un momento vulnerable, llorando en su cama y revelando sus penas y preocupaciones.

Tras el hecho, entregó sus razones a Las Últimas Noticias, detallando que ese día despertó cuestionándose todo, lloró varias veces y, cuando se acostó, se grabó mientras reflexionaba. “La mayoría de la gente ve la cara más amable, el mundo aparentemente perfecto de las conocidos y no todas nuestras vidas son perfectas, tenemos días malos como todos”, afirmó.

“Siento si los preocupé, pero cuando una se pone a pensar a veces se aflige”, lamentó la “fiera”, contando que este encierro le ha dado tiempo para revisar su historia y sus procesos, que siempre postergó por trabajo. “También hay cosas que uno hace rápido porque hay que seguir funcionando. Ahora tengo más horas al día para pensar y no me gusta, ja ja ja”, indicó.

El fin de Casa-estudio, el programa que hacía con Jean-Philippe Cretton en CHV ha hecho que, definitivamente, no salga de su casa ni haga nada que no sean sus labores hogareñas. “No me gusta estar en mi casa, porque afuera como que descanso. Cuando voy a trabajar ando preocupada de hacer las cosas, de conversar otras cosas. Soy buen buena para salir”, analizó, comentando también que es ella la que mantiene a sus hijos y que un eventual escenario de incertidumbre la tiene con la cabeza a mil.

“Ya tengo pensado que si nos faltara, vendo la casa nomás. Pero en general ando en esa parada estos días, como preocupada por todo”, cerró.