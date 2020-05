Pamela Díaz reveló entre lágrimas la gran pena que atraviesa debido a la cuarentena

Esta semana, Pamela Díaz compartió con sus seguidores de Instagram la gran pena que vive durante el encierro.

Para ella, el estar encerrada en su casa debido a la pandemia por coronavirus, “son días que uno está así choreada, está apestada, no funciona nada. Tienes que hacer cambios y me cuesta, pero en eso estoy”.

Luego, agregó entre lágrimas que “mejor me voy, porque si no me da pena. Hoy es una día como que andai triste, no me gusta nada. Generalmente uno muestra en Instagram a las cosas como bacanes, pero hay cosas que dan pena“.

Tras preocupar a sus seguidores, la “Fiera” aclaró que se encuentra mejor y que no era su intención asustarlos.

“Tampoco la idea es para preocuparlos, en general no me ven así, porque no explotó o explotó para callado. Ayer se me salió, se me fue de la mano, pero dije ‘hueon así soy, no tengo otra forma de ser y el que me quiera me va a tener que aceptar tal como es no más'”, señaló.