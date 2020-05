“No hay premio”: Connie Achurra denunció estafa que usa su rostro

View this post on Instagram

FALSO, FALSO, FALSO, FALSO, FALSO🚫🚫🚫🚫🚫🚫 OJO CHIQUILL@S QUERID@S! esto que anda circulando por Internet, que promete un premio y te lleva a una página de Facebook y te pide datos y mil cosas es FALSO, ESTAFA, no tiene nada que ver conmigo, me acabo de enterar porque me mandaron el pantallazo, así que porfavor no caigan en este tipo de cosas, que rabia, gente de 💩 que no pierde la oportunidad de hacer daño, no sé que pasa guando entran, pero no hay premio, no soy yo y seguramente es para robar claves, pedir plata, etc…