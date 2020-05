Julio César Rodríguez se refirió al estado de salud de Monserrat Álvarez

View this post on Instagram

Hace varios días del canal nos enviaron a estas personas increíbles, a quienes agradezco e el alma, a tomar examen PCR para descartar Coronavirus! Hoy entregaron los resultados y en mi caso salió NEGATIVO!!! Lamentablemente mi Cimpañera @la_monsealvarez , como ya es de público conocimiento, salió positiva. La vi muy bien y fuerte!!! Se tomará seguro unos días y pronto volverá con más fuerza que antes! Gracias a todos ustedes por las muestras de preocupación y cariño. Y sobre todo gracias por la buena energía que siempre llega en este espacio!!! ❤️😜🔥😢😷😘🇨🇱🎧🎧🎬🌻❤️