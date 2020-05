Actor de “Modern Family” y “WALL-E”, Fred Willard, falleció a sus 86 años

Falleció el actor estadounidense Fred Willard a sus 86 años.

El deceso ocurrió la noche de este viernes y según informó su representante Glenn Schwartz, se debió a causas naturales.

El reconocido intérprete es recordado por su participación en las series Everybody Loves Raymond y Modern Family, o por películas como American Pie, WALL-E, American Wedding o Fifty Shades of Black.

Incluso fue nominado tres veces al Emmy por su personaje en Everybody Loves Raymond.

Fred era viudo desde 2018, desde que murió a los 71 años su esposa Mary Willard, una conocida dramaturga y guionista. La pareja tenía una hija de 51 años, Hope.

Diferentes actores le dedicaron palabras al artista, como su compañero de set en Modern Family, Eric Stonestreet, y la destacada Jamie-Lee Curtis.

“Fue un privilegio que el gran Fred Willard supiera mi nombre. Descansa en paz, Fred. Eras gracioso hasta los huesos“, escribió en Twitter Stonestreet, mientras que Curtis dijo: “Está con su amada Mary ahora. Gracias por la profunda carcajada, señor Willard“.

It was a privilege to have the great Fred Willard know my name. Rest In Peace Fred. You were funny in your bones. pic.twitter.com/PlFTCHFZCK

How lucky that we all got to enjoy Fred Willard’s gifts. He is with his missed Mary now. Thanks for the deep belly laughs Mr. Willard. Best in Show (7/11) Movie CLIP – Judging the Hounds (2000) HD https://t.co/wPrbk9VjWI via @YouTube

— Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis) May 16, 2020