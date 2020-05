Titi Aguayo contó cómo vive la cuarentena en Lima: “No tengo de qué quejarme”

Titi Aguayo reveló cómo pasa la cuarentena con su familia en Lima, Perú, en una reciente conversación con Leonor Varela.

Según contó, está encerrada hace más de dos meses y que se encuentran bien. “No tengo de qué quejarme, lo único que me da un poquito de miedo es que está bastante más heavy que en Chile. La cuarentena está hace más de dos meses, estamos bien abastecidos, es un país donde el 70 por ciento de la gente no tiene un contrato de trabajo”.

“Hay muy pocas personas que respetan la cuarentena. El sistema de salud está colapsado“, agregó.

En la entrevista también señaló que el ambiente familiar ha sido tranquilo y cómodo. Sobre su hija, contó que “Ema lo ha tomado bastante bien, al principio fue difícil, pasó su cumpleaños en cuarentena”.

“He estado súper bien con mi marido, pensaba cómo lo voy hacer ahora viéndolo todos los días, pero he pasado súper buena cuarentena, estoy contenta, es como una relación diferente estando con él todo el día, es como una etapa de una relación nueva”, detalló.

Sobre su estilo de vida, dijo que fue todo es orgánico y que el día de hoy es su trabajo. “Todo partió con un blog que hice, yo tenía un spa y había estudiado cosmetología. Siempre me preguntaban cosas y empecé a escribir al respecto, después dije voy a meter mis recetas, voy a meter mis tips y partí haciendo un blog”.

“Hoy en día no tengo un minuto para escribir, entonces seguí haciendo lo mismo en redes sociales. No promociono nada en lo que no crea. Hay que ser consecuente, para mi es mi trabajo”, manifestó.

Finalmente, se refirió a las críticas en redes sociales, asegurando que “a mi sí me afecta e intento dar vuelta a la persona y explicarle; mira lo que tú estás diciendo me está haciendo sentir mal, y me responden bien. Hay miles de defensoras y se agarran entre ellas”.