¡Siento que no soy yo!: El gran “problema” de Paloma Mami durante la cuarentena

Hace unos días, Paloma Mami hizo noticia a nivel mundial al lanzar su canción “Goteo”, la cual acumuló millones de reproducciones en YouTube en cuestión de horas.

Ahora, en conversación con La Cuarta, la intérprete de “Fingías” habló sobre el recibimiento que tuvo su sencillo y también sobre cómo vive la cuarentena por Covid-19.

Sobre el encierro, la joven de 19 años contó que ha sido sumamente responsable con las medidas preventivas de contagios. Tanto así, que se olvidó de su gran lema de vida: “Antes muerta que sencilla”.

En esa línea, Paloma Castillo señaló que “prácticamente no he salido de mi casa, sólo para cosas básicas, como ir por alimentos, agua o cosas así. De las uñas, ni hablar, no las tengo… Desde ‘Not Steady’ (en junio 2018) que las llevaba como ustedes las conocen, pero ahora no puedo… Ay, ¡siento que no soy yo!”.

Eso sí, la cantante urbana aseguró que la cuarentena no se le ha hecho tan difícil, ya que ha sabido aprovecharla para hacer nueva música. “Sé que siempre hay una presión porque saque más canciones, pero no lo veo como algo negativo, sino que me da alegría, me gusta que la gente esté pendiente de que le regale más de mi trabajo“.

Además, la Mami reveló detalles de su álbum debut, asegurando que “tendrá once temas, no debo contar mucho, sólo que saldrá pronto. Sí puedo decir que trabajaré con productores chilenos, porque me gusta el sonido que hemos logrado con ellos“.

Finalmente, sobre “Goteo”, Paloma comentó que es un tema “raro, pero que pega”, y que la realización del video, al estilo Mortal Kombat, “fue entretenido de hacer y ha gustado mucho”, dijo, agregando que “si bien no soy una superheroína, creo que la lucha hoy es contra el coronavirus. Hay que cuidarse, tener harta paciencia y, lo más importante, no hay que exponer a nuestros abuelitos”.