Lorenza Izzo causó furor con fotografía para conocida marca de ropa interior

La actriz Lorenza Izzo, que actualmente triunfa en el extranjero, causó furor en Instagram luego de compartir la osada fotografía que se tomó para una reconocida marca.

La chilena promocionó la nueva colección de ropa interior de Calvin Klein, posando con su torso desnudo.

La imagen, que provocó la reacción inmediata de sus amigas Lily Collins, Ignacia Allamand, Fernanda Urrejola y Emily Hampshire, sumó más de 19 mil “likes” en Instagram.

https://www.instagram.com/p/B_k_suiHniw/

Recordemos que Lorenza Izzo, en 2019, tuvo uno de los papeles más importantes de su vida, pues fue parte de Once Upon a Time in Hollywood, la última película de Quentin Tarantino.