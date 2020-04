El rap de la Kena: Javiera Contador sacó carcajadas con nuevo video

Desde que comenzó la cuarentena, Javiera Contador revivió a su querido personaje de Casado con Hijos, Kena Larraín, compartiendo hilarantes videos en sus redes sociales.

Ahora, la actriz y humorista compartió un nuevo registro en el que presenta “El rap de la Kena”, con el cual muchos se identificaron.

Con esta canción, la Kena cuenta cómo vive el encierro junto a su familia ficticia, compuesta por Tito, Nacho y la Titi.

“Hola a todes yo soy la Kena igual que tu estoy en cuarentena”, y que luego en el coro agrega: “no hay pega, no hay plata, no hay sexo… que lata”, dice parte de la letra.

Además, el video cuenta con la participación de Fernando Larraín y los hijos de Javiera, Mila y Theo.

{"multiple":false,"videos":[{"key":"bJ1HCf","duration":"00:01:34","type":"video","download":""}]}