Oscar “Lolo” Peña reveló que está “nervioso” debido al coronavirus

Oscar Peña, más conocido como Lolo, se encuentra pasando un difícil momento debido al rápido avance del coronavirus en Chile y el mundo.

Y es que el cantante que está radicado en Italia hace unos años, se encuentra varado en nuestro país luego de que las autoridades decidieran cerrar las fronteras.

En conversación con Glamorama, comentó que “estoy esperando el vuelo (a Italia). Es especial. Tengo nacionalidad italiana. Estoy dentro del rango de quienes puede viajar. No sé todavía la compañía. Se supone que Italia manda el avión, porque vivo allá y están mis hijas con Loredana, todas las cosas allá”.

“Vine a Chile por un periodo. Pero estoy en la disyuntiva. Existía la posibilidad de tomar el vuelo en Argentina, pero no sé… Cerraron el aeropuerto“, detalló Peña.

Pese a toda la angustia que siente en estos momentos, Lolo aclaró que su esposa y sus hijas se encuentran bien en Italia. “Está bien mi familia, alejada del epicentro de la situación. Estoy cerca de la frontera con Francia, próximo a Montecarlo, en la región de Liguria. Vivo en el campo. Ahí no ha pasado nada grave por el momento. No hay contagio. Esperemos que no lo haya. Estamos un poco alejados del mundanal, una especie de parcela cerca del mar“.

“Estoy nervioso, preocupado, pero no me queda otra. Es mi viaje. Trataré de tener el menor contacto posible al llegar“, sentenció.