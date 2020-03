Yazmín Vásquez sufrió el hackeo de sus redes sociales: Tuvo que partir de cero

La panelista de MILF, Yazmín Vásquez, sufrió el hackeo de su cuenta de Instagram, por lo que perdió la mayoría de sus recuerdos almacenados en la red social.

Fue a través del Instagram oficial de su programa de TV+ que comunicó la noticia, viralizando un video en el que explicaba la triste situación.

“Intenté recuperarla (la cuenta de IG) y no se puede, así que les dejo la invitación a que me sigan en mi nueva cuenta. Aprovecho de mandarles un beso gigante, decirles que se cuiden mucho, que no salgan de su casa los que pueden y que así nos vamos a cuidar todos. Un besito grande y nos estamos viendo por acá”, dijo, asegurando que se dio cuenta de esto el sábado pasado.

Recordemos que muchas figuras televisivas nacionales utilizan la red social para generar ingresos, además de compartir con sus seguidores parte de su vida personal.