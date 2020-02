Jenny Contardo habló de inesperado problema de salud que la tiene con reposo

Los zapatos nuevos suelen ser problemáticos en el primer uso, sobre todo en el caso de las mujeres que utilizan tacones muy altos o materiales incómodos. Tal fue el caso de Jenny Contardo, quien un día estrenó unas zapatillas nuevas y al rato su tobillo empezó a sangrar.

La ex “princesa” de Amor Ciego contó a LUN que “el zapato me había hecho una herida atrás en el pie, en el talón, justo en ese huesito donde roza el zapato. A las dos cuadras vino el otro pie. Ya cuando llegué a juntarme con mi amiga tenía los talones muy heridos. Nunca me saqué los zapatos hasta que me subí al auto cuando me fueron a dejar a la casa”.

Más tarde, Contardo trató su herida con agua y la cubrió con parches curita. Sin embargo, empezó a presentar síntomas. “Los pies se me hincharon y estaban calientes, como afiebrados. Tuve fiebre de 38 y me dolían mucho las heridas”, narró la figura.

Finalmente su mamá, quien es enfermera, le dijo que tenía las heridas infectadas. “Limpió con suero, me puso aloe vera y unas vendas. Pero me di cuenta que no es llegar y volver a caminar, porque, por ejemplo, una herida se me abrió. Así que estoy tratando de estar en reposo lo que más puedo y me hago curaciones todos los días“, señaló.