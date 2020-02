“Me comportaba como un salvaje”: Justin Bieber confirmó tóxica relación con Selena Gomez

El cantante Justin Bieber hizo confesiones respecto a su expareja, Selena Gomez, y a su esposa, Hailey Baldwin.

En una entrevista en el programa The Zane Lowe Show por su nuevo disco Changes, el artista entregó detalles sobre su vida privada.

Sobre cómo comenzó su relación con Baldwin, Bieber contó que “en mi relación anterior (con Selena), desaparecía, hacía locuras y me comportaba como un salvaje. No pensaba en nadie más que a mí”.

Confirmando así el abuso psicológico que dijo Gomez haber sufrido por parte del intérprete de Sorry.

“Esta vez, me tomé el tiempo para madurar y tratar de tomar las decisiones correctas. Y sí, la verdad es que me sentí mejor”, confesó.

Debido a esto, le dijo a su actual esposa cuando se estaban comenzando a salir, que no estaba dispuesto a comprometerse.

“Le dije que no estaba preparado para ser fiel y todo eso. Quería serlo, pero aun no había llegado a ese punto“, reconoció.

Pese a esto, “ella me amaba y verme con alguien más la lastimaba, a eso agréguenle estar triste. Ella salió e hizo cosas que a mí también me lastimaron, y así como me dolió, yo también hice cosas que la hirieron“, expresó.

Probablemente -piensa el cantante ahora-, lo que le ocurría en ese entonces es que estaba “dolido” por su relación con Gomez.

Finalmente, después de un periodo “muy, muy oscuro”, se refugió en la religión y “cambió”, dándose cuenta que la solución estaba en la familia.

Revisa aquí el momento (desde el minuto 5:20):