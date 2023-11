CChC llama a revertir IVA a la construcción “por lo menos un par de años”: “Dinamizaría de forma importante el mercado”

A septiembre de 2022, 1.916 personas naturales habían iniciado el proceso de quiebra, mientras que el de las empresas llegaba a 826. En el mismo periodo, pero de 2023, los números fueron de 2.202 y 978, respectivamente. En el caso de las empresas, los rubros más afectados han sido el del comercio, la construcción y la industria manufacturera. Juan Armando Vicuña, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, lo resumió así este miércoles, en ADN Hoy:

“El sector está muy golpeado: en este minuto estamos pasando por momentos muy difíciles, no se ve una reactivación clara y lo comparo (con la década del 80) porque, en su minuto, hay una caída patrimonial de más o menos el mismo monto de ese minuto. En el año 82′ teníamos un per cápita muy bajo, de US$5 mil y hoy tenemos un per cápita de cerca de US$30 mil; en ese minuto, caía un 14% la economía y hoy cae un 0% o -1% en términos patrimoniales; y también el número de empresas que están cayendo es de montos importantes”.

El sector que el líder gremial representa se ve afectado, en un “frenazo”, por dos maneras: la tasa de interés y la inflación. La última está en el rango del 5%, pero la tasa de interés “está muy alta”, explicó: “Cuando se pide un crédito al banco, dicen que la UF es +10, UF + 12 y el rendimiento de un proyecto inmobiliario debe estar en UF +8. Por lo tanto, uno trabaja para pagarle al banco. Eso es muy difícil de revertir. Por eso es importante que la TPM (tasa de política monetaria del Banco Central) pueda caer lo más rápido posible para que el costo del crédito baje y así poder activar, de cierta forma, el crédito”.

Aunque no es solo la tasa de interés de lo que depende el sector de la construcción y el inmobiliario: “También de lo que llame a licitación el Estado, que está con una ejecución presupuestaria muy baja por parte del MOP (ministerio de Obras Públicas). Tampoco ha pagado lo que se comprometió a pagar hace un año atrás, en términos de reajuste a los contratos vigentes. Eso ha provocado un enorme frenazo: las empresas no quieren ni pueden partir porque no tienen capital para poder hacerlo”.

La denuncia, en este punto, puede ser grave: el exministro Juan Carlos García permitió una revisión de los contratos, en función de los precios, para no abandonar las obras. Los montos rondaban los US$400 millones. Dijo Vicuña después: “Fue hace más o menos un año, hasta ahora el 30% de ese monto ha sido pagado. Por tanto, resta un 70% que no ha sido reajustado”.

“Seguimos esperando. La burocracia nos tiene ahogados. Es otro factor importante, que no se ve y que sí afecta a los proyectos”, acotó después. Aunque destacó los diálogos con la nueva titular de la cartera: “Hemos conversado con ella. Está tratando de destrabar los nudos críticos que tenemos en obra pública, pero ha sido difícil. Al parecer, no hay plata. Estamos en una situación compleja donde las empresas ya no pueden aguantar financiar al Estado”.

Mensaje a la banca

Una última arista al estado del sector, señaló el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, está en los requerimientos de los bancos a las personas y a las empresas: “Hoy los requerimientos están muy altos, se solicita mayores ingresos a las personas para acceder a un crédito hipotecario, son muchas las exigencias. Ejemplo, respecto de 2021, los bancos están pidiendo un 50% más de ingreso disponible para pagar un crédito hipotecario. No he visto que eso ocurra, para nada; al revés, todos vemos que los ingresos están cayendo”.

Con todo, aseguró que el stock en Chile es de 110 mil viviendas (en verde, en blanco y en entrega inmediata). Con bajas ventas, se necesitan incentivos para “bajar los precios”: “Si bien las inmobiliarias hacen esfuerzos enormes para bajar los precios, llega un minuto en que ya no se pueden bajar más porque quedas debajo del agua. Pero se está viendo una baja puntual en los precios y las ofertas que se están haciendo están muy atractivas. Puede ser un buen momento para comprar”.

Hacia el final, llamó a revisar “el IVA a la construcción. En Europa hay muchos países que no tienen impuesto de IVA a la vivienda; otros lo tienen diferenciado. Nosotros tenemos el impuesto full a la construcción. Eso sería un gran impulso. Hasta hace un par de años, no teníamos el impuesto a la construcción; hoy sí lo tenemos. Eso encareció un 10%, 12% las viviendas. Ese mismo efecto se puede revertir y podría bajar un 10% o 15% el valor de la vivienda, lo que dinamizaría de forma importante el mercado. Ese es un llamado que podemos hacer por parte del Estado. Por lo menos por un par de años. El crecimiento que tiene Chile es por lejos el más bajo de toda la región”.