SII amplía plazo para pagar contribuciones: ¿quiénes son los beneficiados?

La Tesorería General de la República y el Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció una prórroga y ampliación del plazo para el pago de determinadas cuotas de las contribuciones de bienes raíces. Una medida que beneficiará tan solo a una parte de los propietarios en el país.

Pero primero, ¿qué son las contribuciones? También conocidas como impuesto territorial, son gravámenes que deben pagar los propietarios de casas o departamentos cuyos inmuebles superen un avalúo fiscal específico, que es actualmente de $33.199.976.

¿En qué consiste esta ampliación y prórroga?

Esta medida de extensión y prórroga no se aplica a todos los contribuyentes, sino a un grupo específico que fue afectado por el sistema frontal que azotó a gran parte del país en junio pasado. El impuesto territorial se paga en cuatro cuotas mensuales a lo largo del año: abril, junio, septiembre y noviembre. Según el anuncio del SII, el plazo para el pago de la primera y segunda cuota se extiende, y el plazo para la tercera y cuarta cuota se prorroga, permitiendo su cancelación en los plazos del proceso tributario del año 2024.

En otras palabras, las cuotas correspondientes al año 2023 podrán pagarse en cuatro momentos diferentes durante el proceso de tributación de 2024. No obstante, el SII advirtió que si estas cuotas de 2023 no se pagan dentro de los plazos establecidos para 2024, estarán sujetas a sanciones de acuerdo con el Código Tributario.

El SII también mencionó que existe la opción de que los contribuyentes afectados por estas medidas paguen las cuotas de impuesto territorial correspondientes a 2023 hasta el 31 de diciembre de este año, dentro del plazo normal establecido.

¿Cuáles propietarios se verán beneficiados?

Las medidas de extensión y prórroga del pago de las contribuciones se aplican a las viviendas ubicadas en las regiones que fueron declaradas como “zonas afectadas por catástrofe” debido a las lluvias de junio. Estas regiones incluyen:

Valparaíso

Metropolitana,

O’Higgins

Maule

Ñuble

Biobío.

Además, los propietarios de viviendas en estas regiones afectadas tienen la posibilidad de solicitar una revisión del avalúo fiscal de sus propiedades. Para que así se tome en consideración los posibles daños causados por las lluvias. Esto podría resultar en una disminución del valor del impuesto a pagar.

Es importante destacar que esta extensión y prórroga de las cuotas no requiere de una solicitud por parte de los contribuyentes. El SII identificará automáticamente a los beneficiarios y proporcionará la lista correspondiente a la Tesorería General de la República.