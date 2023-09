Podrías ahorrar hasta un millón anual: conoce qué son y cómo controlar los gastos hormiga

Cada vez es más frecuente escuchar hablar sobre los “gastos hormiga” para referirse a compras no planificadas y cuyos montos no son altos y que pareciera que no afectan al gasto de una familia o persona, pero que al sumarlos ascienden a cantidades importantes, muchas veces sobrepasando nuestro presupuesto.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF), define este concepto como gastos que no corresponden al presupuesto fijo, entre ellos el pago de cuentas, alimentación, transporte, educación, créditos, entre otros. Y según Experian, los chilenas y chilenos podrían pagar más de un millón de pesos al año por este tipo de gastos.

De esta forma, la compra de un café o un snack todos los días, la suscripción a varias plataformas de streaming o el uso recurrente de aplicaciones de movilización y el aumento de las compras online son algunos ejemplos de los “gastos hormiga“.

Comercio online

Al respecto, el gerente general de Experian Chile, Fernando Contardo explicó que la pandemia cambió los hábitos de consumo de las personas y, con ello, aumentó el consumo a través de plataformas online. Las compras digitales ofrecen la comodidad, rapidez y seguridad de los pagos electrónicos en nuestro país, pero también es importante ser responsables y no perder de vista en qué gastamos.

En esa línea, el ejecutivo recomendó que para mejorar el control de los gastos hormiga “es importante organizar y distribuir tus ingresos y egresos, ya que, al categorizar tu dinero, tendrás una idea más clara del monto que se tiene disponible para usar y alcanzar una meta específica. De este modo, se te hará mucho más fácil poder organizar tus estados de cuenta y tu presupuesto”.

Tips para ahorrar

Para ello, Contardo entregó una serie de tips para ahorrar y evitar gastos innecesarios, cuidando las finanzas personales y promoviendo una buena salud financiera:

1. Tener siempre control del dinero, es decir, hacia dónde va y en qué lo estás gastando. Un plan determinado, incorporando incluso estos llamados gastos hormiga, generará en ti, un hábito financiero saludable que podrás aplicar durante toda tu vida y te salvará de momentos de estrés y/o preocupación económica.

2. Evita que los gastos hormiga representen más del 5% de su presupuesto mensual.

3. Organiza tus compras de la canasta familiar. Haz un listado de alimentos y productos que sí o sí son parte de nuestra canasta básica familiar y en base a ello puedes ir calculando un presupuesto mensual.

4. Construye un fondo de emergencia que te permita enfrentar imprevistos, sin correr el riesgo de tener que adquirir compromisos financieros que podrían estar por sobre tu capacidad de pago.

5. Prioriza siempre cumplir con tus obligaciones. Para eso es clave ser ordenado y tener claridad sobre las fechas límites de pago.