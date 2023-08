En junio fue “relevante” guardar silencio sobre el estado de las isapres. Fue una estrategia que el presidente de la comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro creía necesaria para “avanzar en el acuerdo” que las salvara del desastre que habría significado cumplir con el fallo de la Corte Suprema respecto a la devolución de excedentes cobrados ilegalmente.

En ADN Hoy, Castro pormenorizó que el comité técnico que hoy trabaja en la Cámara Alta apunta a “ver el núcleo principal del proyecto de ley, que es el estado actual y futuro del sistema de isapres a partir del fallo”. Allí convergen isapres, la Superintendencia de Salud, el ministerio de Hacienda, además de asesores parlamentarios e institutos de educación superior. Así, adelantó que “lo más probable es que de aquí a 10 días más tengamos un informe que sea la base que nos permita ir avanzando en los aspectos más importantes del proyecto de ley”.

Hay un clima de diálogo “real” entre las partes, hay una actitud de búsqueda de “fórmulas y maneras con flexibilidad, que es lo que pedimos al principio, y que además no hubiera vocerías públicas, para avanzar en un resultado correcto”, y hay en Castro “un optimismo bastante razonable”, a propósito de los factores antes mencionados.

Pero más allá de él, una idea compartida por todos es que la devolución hipotética de US$1.400 millones en excedentes mal habidos provocaría el fin de alas aseguradoras, o el colapso del sistema público. Con esos alternativas a la vista, el socialista aseguró que las soluciones son en el corto, mediano y largo plazo:

“En el corto plazo, se trata que en noviembre, cuando empiece a regir el fallo, podamos tener un sistema que exista, no que se caiga a pedazos. Segundo, que tenga solvencia financiera que permita ir cumpliendo distintas etapas del fallo. Otro efecto, al año, año y medio después, son las devoluciones. Sobre esa base de criterio, para el futuro se trata de evitar la judicialización; segundo, si se dan condiciones de que las isapres se vayan convirtiendo en aseguradores de segundo piso, que eso ocurra en el mediano plazo hacia adelante”, aclaró el senador.

Luego agregó: “Después viene la asistencia en el mediano y largo plazo, con reformas nuevas, como por ejemplo, la reforma de Fonasa más competitiva, que viene a plantear el proyecto, pero que no es de aplicación inmediata para que la clase media tenga acceso a planes razonablemente buenos como los paga en una isapre; o la opción de ser seguros complementarios”.

A ello se suman otras etapas: rebajar la cotización, que debería ocurrir dos meses después del fallo; el rol de las clínicas, que son acreedoras de las isapres, junto a otras instituciones implicadas.

“No soy tan apocalíptico como para decir que está todo fenecido. No lo veo así. De hecho, no ha quebrado ninguna. Han tenido problemas, sí, pero todavía esos problemas les permiten la subsitencia, a pesar de que están provocando problemas y molestias a los usuarios”, complementó después.

¿Y si no llegaran a acuerdo los parlamentarios? “Si fracasare, el Superintendente tendría que dictar normas que permitan aplicar el fallo de la Corte Suprema. Tendría que ir por un carril administrativo, taxativo, en el plano de simples decretos o resoluciones que hagan cumplir las cosas. Lo más probable es que haya un eventual colapso, pero aquí no se puede descartar nada. Yo apuesto al éxito, pero hay que tener un plan a, un plan b. Eso definiremos a contar de este mes en adelante en la comisión de Salud”.

Hay un caso que sirve de sombra: el pago de la deuda subordinada ocurrida en dictadura, que sería entregarle algunas décadas a las isapres para que cumplan con el fallo. Ante esto, Castro zanja:

“Lo ocurrido en dictadura no va a ocurrir en democracia. Soy el presidente de la comisión de Salud y ni yo ni nadie, ni de opositores, ni de oficialistas, ni del Ejecutivo, ni de las isapres, vamos a hacer una cocina, o un arreglo, o un arreglín o un maquillaje a las cosas que están sucediendo. Quiero ser taxativo, porque hay un fallo judicial de otro poder del Estado que hay que cumplir. Quiero ser tajante: esto está absolutamente disociado de cualquier ejemplo en que se pretenda hacer una especie de puente de plata para que las isapres queden libre de todos de polvo y paja y quedaron libres. Ese escenario no va a suceder en el contexto que estamos discutiendo”.

Otra alternativa es que las aseguradoras no paguen con dineros, aunque el senador explicó que el fallo dice “se paga en excedentes”: eso puede ser por prestación, por planes, por menores copagos “y si no dice nada, nosotros le damos un cheque a fin de año por un monto de lo que no ocupó”.

“Esto tiene una gradualidad y así lo establece el proyecto de ley. Es una fórmula de pago, no es inmediata. Tiene u tiempo, de alrededor de un año. Eso (el pago inmediato) está descartado, porque esto no va a ser ni en un solo acto, ni en un solo cheque. Dinero va a haber, pero en el contexto de excedente. Habrá gente que quiera que le rebajen el precio, que la cobertura sea mejor, la gente es libre de elegir cómo quieren que le devuelvan, lo que es razonable y no va a ser necesariamente en dinero. Eso está en el proyecto, no lo estamos inventando nosotros y es parte del fallo”, cerró.