Bernardo Larraín Matte sobre pacto fiscal del gobierno: “Hay que hacerlo”

En el episodio de ADN Hoy de este viernes 14 de julio, Bernardo Larraín Matte, expresidente de la Sofofa y actual presidente del Laboratorio de Políticas Públicas, Pivotes, se refirió principalmente a la política económica del gobierno y de las legislaciones al respecto en el Congreso.

En la instancia, Larraín Matte destacó la política fiscal del Ministerio de Hacienda. “En particular, yo que creo que ha habido una buena gestión del ministro Marcel. En el fondo, haber hecho un esfuerzo de disminuir el gasto fiscal para acercarse a un superávit el año pasado. Me parece muy importante“, afirmó.

Luego, agregó: “Ahora, en el ámbito del crecimiento, el desempeño no ha sido bueno. Y no es que sea responsabilidad del ministro Marcel en particular. Creo que no se han emprendido iniciativas legislativas que tengan como objetivo reactivar el crecimiento”.

“Ahora recién se anunció una cosa muy relevante, que la celebramos del gobierno, que es modernizar todo el sistema de permisos sectoriales y de permisos ambientales (…) Cuando una tramitación ambiental o de permisos sectoriales toma ocho años (…) o 12 años (…) no hay ninguna posibilidad de atraer a esos inversionistas a Chile”, añadió.

“Hay que hacer un pacto fiscal”

Más adelante, Bernardo Larraín Matte se refirió al pacto fiscal que busca llevar adelante el gobierno. “Es una reforma tributaria, que además de modificar la estructura tributaria, se agregan dos pilares fundamentales: primero, solo cambiar el incentivo del crecimiento. Y segundo, modernización del Estado“, expuso.

“Y vaya que es relevante esto último cuando nosotros vemos los escándalos y la crisis generada por Democracia Viva“, complementó.

En la ocasión, el expresidente de la Sofofa manifestó su apoyo en la idea de avanzar con este pacto fiscal. “Comparto que lo peor que podemos hacer es inmovilismo. Yo creo que hay que avanzar en el pacto fiscal y hay que avanzar en el pacto constitucional (…) Yo creo que hay que hacer un pacto fiscal y terminar el proceso constitucional bien“, declaró.

Posteriormente, el actual presidente de Pivotes, señaló que “en inversión, lo principal es modernizar y cambiar los permisos sectoriales y ambientales. Tema ampliamente diagnosticado, pero que no ha habido voluntad política para avanzar. Ese va a ser para mí el tema central. Si avanzamos por ahí o no”.

Mientras, que en cuanto a modernización del Estado, Bernardo Larraín Matte destacó el anuncio del ministro Marcel sobre una “Agencia de Calidad de Políticas Públicas. Una cosa que venimos proponiendo hace mucho tiempo, que es básicamente una institución independiente del Estado de Chile, que esté sistemáticamente evaluando la calidad, el impacto, la eficiencia de programas y políticas públicas”.