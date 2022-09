Este jueves 8 de septiembre el dólar abrió con una tendencia a la baja, bordeando la frontera de los $880. Por su parte, el cobre registró una subida de más de dos puntos en la Bolsa de Metales de Londres.

Según la información de la Bolsa Electrónica de Chile, la moneda estadounidense inició la jornada en los $881, para subir a los $890,50 a las 8:50 horas.

Pero el dólar no se ha detenido este jueves y registró una caída a los $883, para retornar a los $889,85 a las 9:019 horas.

Sin embargo, la divisa norteamericana continúa fluctuando y descendió a los $882 a las 10:03 horas, marcando hasta el momento, una variación de 0,33%, es decir, 2,95 pesos menos que el cierre de la jornada anterior ($885,25).

En tanto, el cobre registró una jornada positiva en la Bolsa de Metales de Londres, mostrando un alza de 2,28%, llegando a un precio de 3,586 dólares la libra.

Precio del cobre BML, 8 de septiembre:

US$ 3,586 la libra (US$ 7.906,0 la tonelada)

Variación diaria: 2,28 %

Promedio 2022: US$ 4,167 la libra.

— Cochilco (@CochilcoChile) September 8, 2022