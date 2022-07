Este viernes 22 de julio el dólar abrió a la baja, tras cerrar el pasado jueves sin variaciones, mientras que el cobre continúa su repunte en la Bolsa de Metales de Londres.

Según la Bolsa Electrónica de Chile, durante el inicio de esta jornada, a eso de las 07:55 am, la divisa norteamericana marcó un valor de $923, cinco pesos menos en comparación a los $928 en los que cerró el 21 de julio.

Pero tras varios minutos después, el dólar se continuó moviendo en el mercado nacional, para llegar a los $928,45 a las 9:27 horas, para registrar un pequeño descenso y posicionarse en los $927,25 a las 9:36 am.

Estas fluctuaciones de la moneda estadounidense se registran luego que el Banco Central implementara la ejecución de un programa de intervención cambiaria y una provisión preventiva de liquidez en dólares, con ventas que ascenderán hasta los US$25 mil millones.

Por su parte, el cobre registró una variación positiva de 1,94 % este viernes 22 de julio en la Bolsa de Metales de Londres, alcanzando el valor de 3,344 dólares la libra, 0,064 más que el pasado jueves.

Precio del cobre BML, 22 de julio:

US$ 3,344 la libra (US$ 7.372,0 la tonelada)

Variación diaria: 1,94 %

Promedio 2022: US$ 4,309 la libra.

— Cochilco (@CochilcoChile) July 22, 2022