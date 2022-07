El dólar mantiene sus movimientos en el mercado nacional, tras las medidas implementadas por el Banco Central, y este jueves 21 de julio continuó a la baja, pese a un pequeño aumento en su apertura.

Según la Bolsa Electrónica de Chile, durante la mañana de esta jornada, a eso de las 08:09, la divisa norteamericana marcó $932, un aumento de cuatro pesos en comparación de los $928 en los que cerró el pasado 20 de julio.

Pero el dólar continuó a la baja, para llegar a los $918,25 a las 9:05 horas, sin embargo registró otra subida a las 9:53 tocando los $926,90.

En tanto, el cobre registró una variación negativa de -1,89% este jueves en la Bolsa de Metales de Londres, alcanzando el valor de 3,280 dólares la libra, 0,063 menos que el pasado miércoles.

Precio del cobre BML, 21 de julio:

US$ 3,280 la libra (US$ 7.231,50 la tonelada)

Variación diaria: -1,89 %

Promedio 2022: US$ 4,316 la libra.

— Cochilco (@CochilcoChile) July 21, 2022