Economista Joseph Ramos pide reforma tributaria acotada a financiar reforma previsional: “La gente sabrá por qué lo están subiendo”

Como una buena noticia calificó el economista chileno-estadounidense Joseph Ramos el rechazo de la Cámara de Diputados a los proyectos de retiro de fondos previsionales, tanto el quinto retiro de los parlamentarios como el retiro acotado del Presidente Gabriel Boric.

“Estoy contento porque ninguno de los dos era un buen proyecto”, dijo a ADN Hoy. “El proyecto del Gobierno era menos malo que el de los diputados, pero en este momento lo que se necesita es una ayuda acotada a las personas que están sufriendo por la pandemia, y no este beneficio a la gran mayoría de los chilenos”.

Usando la analogía del ministro de Hacienda, Mario Marcel, Ramos destacó que las iniciativas eran “echarle más leña al fuego” de la inflación.

En respuesta, explicó que las “el Banco Central encarece el costo del crédito para que la gente gaste menos, no que gaste más. Si gasta menos, eso reduce la presión sobre los precios”.

Y que el Ejecutivo debe apuntar a “que el Fisco no tenga un déficit exagerado, y ahí entonces el compromiso del Presidente Boric de que se iba a mantener el déficit fiscal acotado a tres puntos del PIB”.

El doctor en Economía de la Universidad de Columbia resaltó que el Gobierno “ha hecho esfuerzos por acotar la incertidumbre”, ejemplificando con el proyecto que busca la no expropiación de fondos previsionales o las palabras de la ministra de Minería, Marcela Hernando, en que aseguró que no hay intenciones de nacionalizar el sector.

“Son declaraciones que van en dirección para reducir la incertidumbre y que el sector privado siga invirtiendo”, siguió Ramos.

Eso sí, advirtió que el resultado de la Convención Constitucional “todavía es un tiro al aire” y que “no es claro que la incertidumbre se va a reducir. Por el contrario, puede que se aumente”.

Una reforma tributaria específica para la previsional

Josep Ramos considera que la propuesta de reforma previsional que aumenta gradualmente las cotizaciones en ocho puntos porcentuales “es lo que se necesita a largo plazo” y añade que al menos cuatro puntos debieran ir a cuentas individuales, pero que este porcentaje “podría ser una proporción más alta ahora que se ha aprobado la Pensión Garantizada Universal”.

Y llama a apurar los temas estructurales de la campaña de Boric. “Si el Gobierno no presenta los proyectos para los que fue elegido, perderá el tiempo y los recursos en cosas como estos retiros, que desvían la atención de lo que se necesita”, dijo. “Yo tiraría la reforma de pensiones luego, para cambiar el tema de discusión”.

“En mi opinión, no de economista sino de político -que no soy-, yo haría la reforma tributaria necesaria para financiar la reforma previsional, y no la reforma tributaria para todas las demás cosas. O sea, que sea acompañando la reforma previsional”, añadió el economista.

“No será los cinco puntos del PIB sino será un punto o un punto y medio, y será más fácil de aprobar. Y la gente sabrá por qué lo están subiendo, para esa reforma en particular, entonces es una manera creo yo de concentrar apoyos en esa reforma. Y ahí iría a las sucesivas, a la salud, y haría lo mismo”, puntualizó.