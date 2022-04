Ministro Marcel e IPC del 1,9% en marzo: “Una razón adicional para no echarle más fuego a la hoguera de los precios”

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, detalló en ADN Hoy los anuncios realizados en el marco del plan “Chile Apoya”, una serie de medidas para la recuperación económica que conllevan un gasto fiscal de más de US$3 mil millones.

“Hoy día nuestra economía se ha recuperado, no estamos 15% abajo del nivel previo a la pandemia, estamos 7% arriba. Hoy día la tasa de desempleo ha vuelto -más o menos- al nivel previo a la pandemia, aunque queda mucha gente que no ha vuelto al mercado del trabajo. Y hoy día el principal problema no es la caída de la actividad, es la inflación. Tenemos que tener soluciones para los problemas del momento, no los de dos años atrás”, dijo la autoridad.

Además, destacó que en la agenda está la reforma tributaria, que “es muy ambiciosa en términos de recaudación”. Por ello, considera que permitirá el financiamiento de las medidas económicas del Gobierno del Presidente Gabriel Boric: “Eso por supuesto va a generar espacio fiscal para cumplir los temas más importantes del programa”.

Marcel señaló que “es muy importante que nadie se quede atrás en la recuperación. Las crisis económicas, las recesiones, son muy desigualizadoras, especialmente una como la que acabamos de vivir. Las personas que tienen sus ahorros y bienes, si tienen una caída de ingresos o no pueden trabajar, tienen una manera de apañarse. Pero las personas que no tienen esos ahorros, una crisis de este tipo es un shock del cual es muy difícil recuperarse”.

Resaltó que es importante que en el escenario actual -con incertidumbre y postergación de proyectos privados- “la inversión pública sea capaz de reaccionar y tenemos previsto un incremento de la inversión pública del 32%, es un tremendo desafío”.

Y se refirió a la necesidad de dejar atrás las ayudas directas que proliferaron durante la crisis de la pandemia del coronavirus y reforzar el empleo. “Las personas saben que es a través del trabajo que uno genera ingresos permanentes. Todos sabemos que las ayudas del Estado son transitorias”, añadió. “Es a través del trabajo que uno va ganando seguridad y capacidad de sostenerse en el tiempo”.

Respecto a las críticas del mundo empresarial por el aumento del salario mínimo a $400 mil para fin de año -debido a que gran parte de las personas que obtienen sueldo mínimo están en la micro, pequeña y mediana empresa-, Marcel sostuvo que “una vez que esté definido el aumento del ingreso mínimo, vamos a implementar un apoyo transitorio para las mipymes que no estén en condiciones de asumir eso”. También aclaró que la forma en que implementarán esta subida se conversará con la CUT. “El compromiso del Gobierno existe”.

Otro de los temas apuntados en el anuncio de “Chile Apoya” fue el bono directo a los trabajadores de la industria cultural. “Es un grupo importante de trabajadores cuyo ingreso ha sido cero, simplemente no se podían realizar actividades culturales”, justificó Marcel.

Inflación y medidas para contener alzas de precios

El INE entregó este viernes el IPC de marzo de 2022, que alcanzó un 1,9% y que implica una inflación acumulada de 9,4% en los últimos 12 meses. “La inflación es un tema del que nos tenemos que preocupar”, señaló Marcel, que además destacó que “lo dijimos a propósito de la discusión de los retiros de fondos” que “el impacto de liquidez que le puso a la economía le echó leña a la hoguera de la inflación que ya tenía todos los factores internacionales”.

El ministro de Hacienda, además, reconoció que la última cifra “es un dato alto” y que “la inflación es una situación preocupante, una razón adicional para no echarle más fuego a la hoguera de los precios”.

Marcel aseguró que, en el plan anunciado por el Ejecutivo, “la manera que lo estamos recogiendo es conteniendo alzas de precios para cosas que son importantes en la canasta de las familias y para la cual nosotros tenemos una capacidad mayor de intervenir”.