Ministro de Hacienda afirmó que modificaciones al Mepco fueron conversadas con Mario Marcel: “Este es un tema país”

El pasado martes, el ministro de Hacienda Rodrigo Cerda anunció la modificación de uno de los parámetros del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), ante el alza del valor del petróleo producto al conflicto entre Rusia y Ucrania.

Fue el propio titular de la cartera, quien en conversación con ADN Hoy, reveló que la medida fue conversada con su sucesor, Mario Marcel. “Obviamente lo conversamos con el ministro entrante. Hay que evitar cualquier tipo de roce, no es bueno para el país, y yo creo que este es un tema país“, señaló.

“La situación de la guerra se está volviendo cada vez más complicada allá, pero también nos afecta a nosotros con el alza de precios“, agregó el ministro Rodrigo Cerda.

Según explicó la autoridad, esta semana el valor del diésel podría haber registrado un alza de casi $50 por litro debido al conflicto en Europa. “Veíamos que la gasolina de 97 podía aumentar cerca de $28 este jueves, y el diésel cerca de $50“, indicó.

“Si todo sigue igual, que se mantengan los precios internacionales, deberíamos tener varias semanas de alzas, entre 30 o 40. Nosotros creemos que eso permite que no tengamos el aumento de una sola vez”, prosiguió.

Por otro lado, el ministro de Haciendo afirmó que si bien habrá un alza en otras áreas como el trigo, no debería haber problemas de abastecimiento. “Otros impactos debería sufrir el trigo, ya que también debería subir sus precios significativamente“, sostuvo.

“Quisiera dar tranquilidad porque gran parte de la cosecha del trigo ya se realizó en Chile. No deberíamos tener problemas de abastecimiento en los próximos meses. Eso no significa que no habrá un alza”, detalló.

Finalmente, el ministro de Hacienda aseguró que “hemos ido recomponiendo paulatinamente nuestros ahorros fiscales”. “El precio del cobre ayuda, pero esto tiene demasiada volatilidad, y en ese sentido hay que ser cuidadoso con gastar ingresos que todavía no sabemos si vamos a tener”, cerró.