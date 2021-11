Gas popular: Enap estudiará abrir más centros de envasado de gas en el país ante demanda de municipios

Tras la iniciativa de algunas municipalidades de distribuir combustible, mediando entre los hogares y la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), la misma Enap informó que iniciará un estudio para ampliar la red de envasado de gas en otras ciudades del país.

De acuerdo a un comunicado dado a conocer por la propia estatal este miércoles, el estudio es una respuesta “frente a las reiteradas solicitudes que han realizado en los últimos días distintos alcaldes del país”.

El estudio consideraría “la factibilidad de la instalación de otros trenes de envasado de gas en el país, que se sumarían a los ya existentes en Linares y San Fernando“. En esa misma línea, Enap “se encuentra dimensionando cuál podría ser la eventual demanda que pudiera existir de Gas Licuado de Petróleo (GLP)”.

La noticia se dio a conocer en medio de una reunión de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Petróleo y Afines de Chile (Fenatrapech) y el alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, uno de los impulsores de la idea de gas popular.

Nolberto Díaz, presidente de la Fenatrapech, señaló: “esta noticia viene a confirmar lo que los dirigentes sindicales por años venimos anunciando hace tanto: que el precio del gas salía desde las refinerías de Enap a un precio sustantivamente más bajo del que era entregado a los clientes de parte de las empresas Abastible, Lipigas y Gasco. Y lo que ha provocado este movimiento, por el impulso de los alcaldes, es que hoy la Enap va a vender el gas a precio razonable, competitivo, no a precios abusivos. Aquí no hubo gente que hizo mal el cálculo; aquí hubo no saqueo”.

#GasPopular ENAP anuncia que estudiará la instalación de otros puntos de envasado de gas tras solicitud de alcaldes https://t.co/HYWHbEsRW5 por @emol En AML llevamos meses trabajando de forma seria y responsable en esta iniciativa para terminar con los abusos hacia los vecin@s — Asociación de Municipios Libres (@muni_libres) November 24, 2021



Para este viernes está agendada una “cumbre” de alcaldes interesados en sumarse a la iniciativa de “gas popular”.