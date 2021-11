Economista apunta a políticos y retiros de fondos previsionales por inflación: “Hay una responsabilidad enorme de intereses electorales”

El economista Alejandro Alarcón se mostró estoico ante las cifras actuales de la economía en conversación con ADN Hoy, pese a que el último informe del IPC es un medidor, sin ir más lejos, asegurando que “no es sorprendente, lo que me sorprende es la reacción de los políticos, que es transversal. La explicación es el retiro. Yo no tengo dudas: con la liquidez que ha generado la economía y ha dificultado el control de la inflación“.

El también académico de la Universidad de Chile agregó que “si no hubiera habido retiro y nos hubiéramos concentrado en dar apoyo fiscal, habríamos estado todavía dentro del rango meta, que es importante. Claramente hay una responsabilidad enorme de intereses electorales de casi todos ellos”.

Pero la inflación no es exclusiva de Chile, sino un panorama global. Para Alarcón, “hay una parte de la inflación importada pero la he calculado con menor relevancia que los retiros”.

“Cuando pones los retiros encima, llegas a la inflación de este momento que es un trayectoria anualizada del 6%, lo que nos hace prever que vamos a tener una inflación cercana al 6,5%. Ese es el impacto básicamente de los retiros que añadieron demanda a la economía que probó no poder ser absorbida por la producción y por eso la inflación”, explicó el economista.

Cuarto retiro

Uno de los temas que, a su juicio, ha impactado negativamente en el escenario actual económico nacional, han sido los retiros de fondos previsionales: “han causado un daño enorme a la inflación”, señaló Alarcón, y continuó: “si se aprueba el cuarto retiro, vamos a estar por arriba del 7% entonces por ahí vamos a estar acercándonos a los dos dígitos, algo que el país no conocía hace tiempo”.

Una consecuencia de esto, a su juicio, está en el rol del Estado: “en el fondo, dado que está incrementándose la inflación, va a haber más presión por adicionales ayudas fiscales y eso genera mayos expectativas para el próximo año”.

“El PIB va a incrementarse un 1% o 2%. Estamos frente a una situación que se ha hecho realmente crítica y con una insostenibilidad tremenda. Las tasas de interés van a seguir subiendo, y no solo porque el Banco Central ajusta la tasa para poder cortar la trayectoria al alza, sino porque gran parte de los focos vienen del exterior y marcados por la prisma de riesgo. Los bancos no van a prestar más a 30 años, solo a 15 y 20 años, y con dividendos más altos. Hay un impacto evidente”, precisó Alarcón.

En línea con lo anterior, las áreas de inversión, de acuerdo a lo que ha podido ver Alejandro, se “está acotando”: “no se ve una demanda razonable para poder desarrollar iniciativas, lo que impone un gran desafío. Esa es la razón por la que se han ido ajustando las proyecciones para el próximo año”.

“Estamos jibarizando el mercado de capitales con estos retiros y estamos dejando a mucha gente afuera de acceder a su casa propia y obliga a los bancos a acotar la plata que pueden prestar porque no hay más disponible. Y las tasas son más altas, no hay demanda porque no les da el presupuesto”, concluyó.