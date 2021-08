Tus Finanzas Familiares: ¿Cuál es la diferencia de los seguros obligatorios, voluntarios y complementarios?

En un nuevo episodio de Tus Finanzas Familiares, Krishna de Caso y Alejandro Guzmán conversaron sobre los tipos de seguros que existen en el país, haciendo hincapié en la funcionalidad y resguardos que cada uno posee de manera específica. Además entregaron respuestas a diversas interrogantes por parte de auditores.

En primera instancia una mujer identificada como Catalina, consultó sobre la posibilidad de conseguir un crédito hipotecario, sin estar con contrato, pero aportando con un capital de cinco millones. Ante la pregunta, los conductores revelaron que una de las opciones es poder buscar la posibilidad de contar con un aval, puesto que las entidades bancarias requieren de respaldo financiero a través de un documento laboral.

Asimismo, Guzmán se refirió a la opción de revisar el Subsidio a Habitacional el cual está orientado a personas de sectores medios que no son propietarias de un hogar, que tienen capacidad de ahorro y que pueden complementar el costo de la propiedad con su propio dinero o mediante un crédito hipotecario.

“El rango de subsidio va entre las 250 y las 450 UF” indicó Alejandro agregando que la consultante tenía buenas opciones si es que a eso le sumaba sus ahorros.

Continuando con las preguntas una mujer se refirió al caso de su tía, la cual figuraba como beneficiaria del IFE, sin embrago, no recibió el depósito bajo la explicación de que presentaba una pensión de 600 mil pesos. Inmediatamente Krishna recordó que ese pago se realiza siempre y cuando el ingreso fuese inferior a 800 mil pesos. Bajo este contexto, Guzmán precisó que “el IFE apunta a las casa, y no a las personas” por lo que era importante revisar el total de ingresos por hogar, y no de forma individual.

Ya en materia de seguros, una tercera usuaria consultó a los líderes de Tus Finanzas Familiares, sobre el saldo de la cuenta del Seguro de Cesantía, y la posibilidad de que estos rezagos se puedan devolver. “El Seguro de Cesantía es una protección para los trabajadores acogidos al Código del Trabajo, no es para todos” partió recordando Guzmán.

“A veces ocurren estos rezagos porque hay exceso de pago de cotizaciones, o un error en el que el empleador pagó demás, o que a la persona le descontaron más de la cuenta” agregó. Junto con lo anterior, el especialista indicó el sitio web en el cual se puede revisar este excedente.

Continuando con la temática, los conductores explicaron la finalidad de esta medida, siendo la principal “proteger a las familias (…) como en el caso de la muerte del padre de una familia, o un terremoto, o en caso de incendio”.

Guzmán indicó que los seguros que son voluntarios también son relevantes, y que “muchas personas creen que por no ser obligatorios, no tienen necesidad de contratarlos, o lo ven como un gasto” pero que no debiese ser así.

“El seguro lo que está dando es protección a tu familia en el caso que se produzca un imprevisto, que te puede significar fundamentalmente un problema económico importante” agregó Alejandro. Junto con lo anterior Krishna complementó que “por ejemplo el seguro de incendio de los departamentos y de las casas son por la propiedad, por la construcción, no tiene nada que ver con lo ha hay adentro”.

Asimismo, de Caso, quien en un comienzo reveló que su conocimiento en la materia se debe a que su mamá es corredora de seguros, complementó “mi mamá tenía el seguro de artefactos de interior del hogar (…) para el terremoto de 2016 ella se encontraba al interior del departamento, y se le cayó todo, todo se le echó a perder. Como ella tenía el seguro, le pagaron todo, y no es muy caro ese seguro“.

Es sabido que los sismos en Chile son recurrentes, por lo que desde Tus Finanzas Familiares realizaron hincapié en que los seguros voluntarios que se recomienda contratar son estos últimos, fijándose en que sea complementario al seguro destinado para la destrucción de la vivienda en sí.

Con la finalidad de clarificar, los comunicadores especificaron que “hay dos grandes tipos de seguros para las familias. Los seguros generales y los de vida”. En el caso de los primeros “estos se ocupan de las cosas: autos, contenido, accidente domésticos, dinero”.

Por otro lado, en el caso de los seguros de vida, estos “protegen en caso de que mueras”. Desde esa vereda, existen múltiples combinaciones, que tienen relación con las indemnizaciones en caso de este tipo de situaciones.

El consejo que entregaron desde el espacio, es que bajo todo contexto, es necesario que el comprador contemple las condiciones de las pólizas del contrato. “Si tu contratas el seguro una vez, y después lo renuevas (…) hacer el esfuerzo de leer (el documento)” resulta fundamental.